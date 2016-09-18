В России 18 сентября - единый день выборов. В 8 утра по всей стране открылись избирательные участки. Самые первые - еще в 23 часа по московскому времени - в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Самые последние - в Калининградской области. Принять участие в голосовании можно до 20:00.

На Дальнем востоке в это время голосование уже заканчивается, а в Сибири сводят данные по явке, рапортуя, что избиратели после нынешней "вялой" кампании голосуют активнее, чем раньше.

По всей России выбирают депутатов в Госдуму, в некоторых регионах - законотворцев в региональные парламенты. Так, в Петербурге выбирают депутатов Закса.

Нынешние выборы - первая кампания федерального уровня для новой главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая обещала уйти в отставку, если выборы "провалятся".

Впервые выборы в Госдуму проходят в Крыму. Отдельная интрига связана с проведением выборов в диппредставительствах РФ на Украине, там пока обходится без инцидентов.

На нынешних выборах восстановлено голосование за кандидатов-одномандатников - им для победы необходимо простое большинство голосов в своем округе. К выборам допущены 14 партий, которым необходимо преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в нижнюю палату парламента.