Явка на голосование 18 сентября 2016 года в Москве к 10:00 составляет 2,63%

Голосование 18 сентября 2016 года в столице пока идёт весьма вяло, по данным председателя Мосгоризбиркома, явка на выборы в Москве по состоянию на 10:00 мск достигла 2,63%, сообщает ТАСС. При этом СМИ сообщают, что люди не особо охотно голосуют и в других регионах страны, по России явка составляет пока 10%.

"Лидирует пока Центральный избирательный округ, здесь явка составляет 3,47 процента, наименее активен Черемушкинский округ — явка составляет 2,28 процента", — сказал Горбунов, комментируя ситуацию в столице.

Отметим, что в голосовании 18 сентября 2016 года уже принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, он пришёл отдать свой голос на избирательном участке номер 90 на улице Николаева.