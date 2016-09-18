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 Опубликовано : Сегодня 13:23

Явка на голосование 18 сентября 2016 года в Москве к 10:00 составляет 2,63%

  • Данила Белов

По стране явка на парламентских выборах в России пока достигает 10%

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Голосование 18 сентября 2016 года в столице пока идёт весьма вяло, по данным  председателя Мосгоризбиркома, явка на выборы в Москве по состоянию на 10:00 мск достигла 2,63%, сообщает ТАСС. При этом СМИ сообщают, что люди не особо охотно голосуют и в других регионах страны, по России явка составляет пока 10%.

"Лидирует пока Центральный избирательный округ, здесь явка составляет 3,47 процента, наименее активен Черемушкинский округ — явка составляет 2,28 процента", — сказал Горбунов, комментируя ситуацию в столице.

Отметим, что в голосовании 18 сентября 2016 года уже принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, он пришёл отдать свой голос на избирательном участке номер 90 на улице Николаева.

 

Добавим, что председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил на пресс-конференции, что пока ни одной жалобы от участников голосования и кандидатов пока не поступало, сообщает "Российская газета", так что в столице пока не зафиксировано каких-либо нарушений.

Напомним, что 18 сентября стартовали выборы депутатов Государственной Думы. Вместе с этим россиянам из 39 субъектов страны также предстоит определить состав региональных парламентов, а в девяти субъектах — выбрать губернаторов. 

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