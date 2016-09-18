Уровень активности избирателей в Санкт-Петербурге на выборах в Госдуму составил 1,59%. Это данные на 10 часов утра, сообщили в горизбиркоме. Больше всего проголосовавших в округе №215. Там явка составила - 1, 88 процента.

На выборах в Законодательное собрание проголосовали 57 тысяч человек, что соответствует 1,52 процента. Больше всего проголосовавших – в 10 округе в Курортном районе.

Отметим, всего в списки внесены 3 млн 779 тыс. 563 избирателей.

В Петербурге сегодня, 18 сентября, в день выборов, открыты 1 тыс. 906 избирательных участков. В городе работают более 21 тыс. членов участковых избиркомов, более 6 тыс. наблюдателей, более 300 журналистов из 46 СМИ.

Фото-отчет о визите на избирательные участки в Петербурге выложили глава города Георгий Полтавченко и председатель избирательной комиссии В.Н. Панкевич.

В Москве явка на выборы больше, чем в Петербурге, и составляет к 10:00 2,63% .

В среднем по стране показатель к 10.00 составил 6,66 %. Так что в Петербурге явка избирателей на выборы стала антирекордной после двух часов голосования.

Например, в Якутии к десяти утра на участки пришли более семи процентов избирателей. В Крыму и Севастополе явка избирателей превысила 8%.

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