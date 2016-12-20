Вечером 19 декабря в Берлине грузовик врезался в толпу людей. Злоумышленник, который был за рулём автомобиля, попытался скрыться с места происшествия, но полиция смогла оперативно задержать его. Ряд западных СМИ уже сообщили, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство". По последним данным, в результате инцидента погибли 12 человек, 48 лежат в больницах.

Metro поговорило с президентом ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергеем Гончаровым по поводу данного происшествия. Он отметил, что то, как грузовик врезался в толпу людей в Берлине, очень напоминает аналогичный теракт в Ницце.

–Вспоминается теракт в Ницце во Франции – в Берлине была использована та же схема. Ничего нового эти отморозки изобрести не смогли. Если невозможно что-то взорвать, то они угоняют грузовик и начинают давить ни в чём неповинных людей. В этой ситуации параллель прослеживается. Все поползновения говорят, что это теракт. Я считаю, что это произошло из-за недоработки немецких спецслужб. В Германии находится огромное количество мигрантов и их невозможно контролировать, поэтому немецкие спецслужбы не способны провести нормальную агентурную и оперативную работу, чтобы выявить всех, кто может провести теракты. Не хочу быть циничным, но нас ожидают тяжёлые предновогодние дни и дай Бог, чтобы в России всё было спокойно, – заявил он.

По мнению эксперта, подобную трагедию можно было предотвратить лишь с помощью действий спецслужб, так как оградить всю столицу железобетонными блоками немцы просто не в состоянии. К тому же подобный шаг мог бы вызвать панику среди людей, что отразилось бы на восприятии дееспособности нынешнего правительства ФРГ.

–Это просто нереально, так как тогда надо закрывать столицы всех европейских государств и ставить везде столбы или даже ежи, как во время войны. Сделать это невозможно и страху нагонит ещё больше. Так что здесь могла помочь лишь высококлассная работа спецслужб, – объяснил эксперт.

При этом Гончаров отметил, что, в отличие от немцев, в последнее время российские спецслужбы сделали очень много, чтобы предотвратить теракты. Длительное время в стране не было трагедий, которые были во Франции, а теперь в Германии. Тем не менее это не значит, что надо расслабляться, так как террористы могут добраться до россиян в других странах. Это видно хотя бы по недавнему нападению на посла России в Турции.

–Теракт в Берлине и убийство нашего посла в Анкаре – это звенья одной цепи. В Турции это связано с тем, что наши враги не хотят видеть те положительные шаги, которые делают Эрдоган и Путин против террористов. Поэтому с помощью нападения на нашего посла враги хотят рассорить Россию с Турцией. Уверен, что наши лидеры это понимают и сделают всё, чтобы не идти на поводу у террористов, – заключил он.

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