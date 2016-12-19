Вечером 19 декабря в Берлине грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке, которая располагалась в самом центре города. Погибли, по данным местной полиции, не менее девяти человек. Спасатели сообщают о десятках пострадавших. По сообшениям немецких телеканалов, происшествие пока не квалифицировано как теракт, хотя такая версия не исключается.

Водитель грузовика выпрыгнул из кабины сразу после происшествия и попытался скрыться. Вскоре он был задержан. Полиция сообщает, что случайно грузовик на мероприятие заехать вряд ли мог: ярмарка проходила вдалеке от проезжей части. В центре Берлина и на рождественских ярмарках по всему городу усилены меры безопасности, ближайшие станции метро закрыты.

Кем именно является предполагаемый злоумышленник и каковы были мотивы его действий - на данный момент неизвестно. Местные СМИ выдвинули версию, что водитель грузовика мог быть поляком.В качестве доказательтва приводились фотографии, на которых у транспортного средства были видны польские номера.

По разным версиям, в грузовике помимо водителя находился ещё один человек, либо их было больше.

Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается.

В июле похожий случай произошёл во французской Ницце: грузовой автомобиль врезался в толпу людей, которые отмечали один из главных национальных праздников Франции - День взятия Бастилии. Злоумышленник выскочил из грузовика и открыл стрельбу Погибли свыше 80 человек среди них дети.