В Берлине грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, событие уже окрестили терактом, а ряд СМИ распространили информацию, что ответственность за атаку взяла на себя запрещённая террористическая организация "Исламское государство".

По последним данным, в результате происшествия уже скончались 12 человек, десятки пострадавших находятся в больницах, где врачи оказывают им экстренную помощь.

Специалисты уже отметили определённое сходство между тем, как грузовик въехал в толпу в Берлине и терактом в Ницце, где 31-летний выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии. В связи с этим люди уже пишут, что трагедия в Берлине вызывает ужас, ведь это означает, что нигде больше нельзя чувствовать себя в безопасности.

Стоит отметить, что Сети уже появились кадры с того самого места, где грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. На снимках видно раненных и скончавшихся, а также то, как далеко смогла проехать машина, прежде чем окончательно остановилась из-за повреждений.

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