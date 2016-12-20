Число жертв трагедии в Берлине достигло 12 человек

"Сегодня на Брайтшайдплац лишились жизни 12 человек, 48 лежат в больницах, некоторые с тяжелыми травмами", — говорится в сообщении.

Число жертв трагедии в Берлине возросло до 12 человек, об этом сообщает местная полиция в своем твиттере. Ранее СМИ сообщали о 10 погибших в результате наезда грузовика на толпу людей.

Напомним, что теракт в Берлине произошёл вечером 19 декабря: в центре города грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке , после чего попытался скрыться с места происшествия. Полиция смогла оперативно задержать злоумышленника. По данным Welt 24, вместе с водителем был ещё один человек, но он был найден мёртвым в кабине автомобиля, так как погиб на месте происшествия.

В Берлине грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке, не менее 10 погибших

Как сообщает американское издание The New York Post, ссылаясь на источники в Ираке, ответственность за теракт в Германии уже взяла на себя запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство".

В полиции Берлина также уточнили, что машина имеет польские номера, однако национальность самого водителя пока не уточняется. Тем не менее уже есть информация, что за трагедией в Берлине могли стоять выходцы из Афганистана или Пакистана.