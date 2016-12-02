Журналисты американского журнала Forbes окунулись в историю и составили рейтинг под названием "десять самых дорогих подарков всех времен". В данный список попали весьма неоднозначные презенты, а также привычные всем бриллианты и платья. Стоит отметить, что в поле зрения сотрудников издания также оказались два россиянина, а точнее бизнесмены Роман Абрамович и Михаил Гуцериев.

В список попал знаменитый алмаз Кохинур (186-карат), который в данный момент украшает корону британской королевы. Он был подарен последним правителем сикхского государства Далипом Сингхом королеве Виктории во времена её правления в Британии и в итоге стал символом королевской власти.

Также журналисты посчитали весьма относительным "подароком" действия Людовика XVI, который во времена войны США за независимость вложил в противников британской короны около 20 млрд долларов по нынешним меркам.

Отдельное внимание составители рейтинга уделили жемчужному ожерелью от Cartier, которое американский банкир Мортон Планк подарил своей молодой супруге. Чтобы добыть его для любимой жены, ему пришлось в 1917 году расстаться со своим шестиэтажным особняком на Пятой авеню. Подаренная драгоценность обошлась мужчине по нынешним меркам в 20 млн долларов. При этом в статье отмечается, что из-за технологии выращивания искусственного жемчуга в морских моллюсках цена ожерелья упала к сегодняшнему дню до 150 тыс. долларов, в то время как особняк сегодня стоит сотни миллионов долларов.

Олигарх Роман Абрамович попал в рейтинг благодаря любви своей супруги к прекрасному. Своей жене Дарье Жуковой он подарил массу произведений искусства, потратив на них сотни миллионов долларов. Так, например, лишь 40 картин советского и американского художника Ильи Кабакова обошлись ему в кругленькую сумму, если учесть тот факт, что каждая из них стоила порядка 30-60 миллионов долларов.

Не забыли в перечне упомянуть и роскошную свадьбу, устроенную бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Напомним, что торжества для его сына Саида обошлись предпринимателю в миллиард долларов. Невеста была в платье от дизайнера Эли Сааб, оно стоило миллион долларов.

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