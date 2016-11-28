Журналисты российского Forbes проанализировали размеры вознаграждений, которые компании выплатили топ-менеджерам в России за 2015 год или назначили в 2016 году и составили на основании этих данных рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей.

В список вошли 12 сфер бизнеса: нефтегазовые компании, тяжелая индустрия, телекоммуникационные компании, коммерческие и инвестиционные банки, торговые сети, страховые и транспортные компании, производители потребительских товаров, строительные компании, агрохолдинги и фармацевтические компании.

На первом месте уверенно расположилась нефтегазовая сфера. По данным журналистов, с редняя зарплата генерального директора или президента в нефтегазовых компаниях в 2016 году составила 2,16 млн долларов. Далее следуют тяжёлая промышленность (1,63 млн долларов) и телекоммуникационные компании (1,18 млн долларов). Пятёрку замыкают представители банковской сферы, так на четвёртом месте разместились коммерческие банки и инвестиционные банки с компенсациями в размере 1,07 млн долларов и 840 тыс. долларов соответственно.

Последние места заняли представители агрохолдинга и фармацевтические компании. В частности, вознаграждение гендиректора предприятия агрохолдинга в среднем составляет 410 тыс. долларов, а фармацевтической компании 360 тыс. долларов.

Список из 12 отраслей российской экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров в этом году основывается на данных девяти кадровых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена: Ward Howell, Rosexpert, Odgers Berndtson, Transearch, Cornerstone, Amrop, Midland Hunt, Unity, Horton International. В расчет взят курс конвертации 67,6 руб. за доллар.