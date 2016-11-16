Самая высокооплачиваемая знаменитость в возрасте до 30 лет Тейлор Свифт заработала за год 170 миллионов долларов. Это позволило 26-летней певице не только занять первое место среди молодых знаменитостей, но и стать самой высокооплачиваемой звездой в мире.

На втором месте – участники группы One Direction, которые заработали 110 миллионов долларов. Поп-исполнители в возрасте от 22 до 24 лет в прошлом году занимали первую строчку в рейтинге Forbes.

Третьим стал 29-летний футболист Лионель Месси, заработавший 81,5 миллионов долларов.

Певицы Адель (80,5 миллионов) и Рианна (75 миллионов) расположились на четвертом и пятом местах.

Джастин Бибер, занявший шестое место, стал самым молодым участником рейтинга Forbes. 22-летний канадский певец заработал 56 миллионов долларов.

В списке самых высокооплачиваемых звезд моложе 30 лет также сербский теннисист Новак Джокович, баскетболист Кевин Дюрант, певец The Weeknd, игрок в американский футбол Кэм Ньютон и гольфист Джордан Спит.