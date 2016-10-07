Ураган "Мэтью" в США может нанести огромный ущерб инфраструктуре во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине. Как сообщают "Вести Экономика", сейчас федеральные власти считают, что ущерб составит около 15 млрд долларов. Огромные затраты уйдут также на эвакуацию жителей: на юго-восточном побережье страны миллионы граждан уже получили предупреждение спасаться, уезжая в глубь страны.

Ураган "Мэтью" в США сейчас вновь набирает силу: недавно его скорость упала до 200 километров в час, что снизило его опасность с четвёртой категории по шкале Саффира-Симпсона до третьей, но эксперты полагают, что это кратковременное улучшение и стихия скоро вновь вернётся к былой мощи. Поэтому ураган во Флориде и других штатах обещает быть максимально разрушительным.

Опасность удара природы можно оценить хотя бы по тому, как много припасов осталось в магазинах тех мест, которые ждут прихода природного бедствия. Люди заранее выстроились в огромные очереди за продуктами и водой, так что сейчас уже многие супермаркеты и продуктовые лавки заколотили свои окна и двери не только из-за прихода урагана "Мэтью" в США, но и из-за того, что торговать уже просто нечем.

Аналогичная ситуация и на заправочных станциях. Вывески "нет бензина" встречаются также часто, как и километровые очереди из автомобилей, выискивающих хоть пару литров топлива на отдалённых заправках.

"Сейчас каждый должен быть готов к тому, что может стать жертвой стихии. Если ураган "Мэтью" непосредственно воздействует на Флориду, разрушение может иметь катастрофические последствия, и к этому надо быть готовыми", - отметил на пресс-конференции в Таллахасси в среду губернатор Флориды Скотт.

Стоит отметить, что люди и власти не преувеличивают опасность. Ураган "Мэтью" в США уже признан самым сильным в Карибском море после Феликса, который ударил в 2007 года. Эти данные подтверждают и разрушения, оставленные стихией в Гаити, Доминикане, Кубе и на Багамах.

Больше всех пока повезло Кубе, туда ураган "Мэтью" тоже заглянул, но отклонился от прежней траектории движения и в итоге прошёлся по малонаселённой части Острова Свободы. А вот на Гаити ураган "Мэтью" оторвался по полной: по разным данным он уже унёс жизни от 108 до 150 человек и это лишь предварительные числа, учитывая тот факт, власти пока не смогли наладить контакт с некоторыми затронутыми ураганом регионами. Также число погибших может пополниться огромным количеством людей, оставшихся не только без крыши, но и без малейших запасов пропитания и питьевой воды: ситуация во многих крупных городах на юге страны катастрофическая, в срочной помощи нуждаются города Жереми, Ле-Ке, Пор-Салю, а ряд мелких населённых пунктов и вовсе отрезаны друг от друга из-за наводнений и оползней. Так что ураган "Мэтью" в США может оказаться мелкой неприятностью, по сравнению с тем, что он принёс жителям Гаити.

На Багамах и в Доминикане ураган "Мэтью" тоже показал свою мощь. Там он также привёл к гибели нескольких человек и стал причиной масштабных разрушений и затоплений ряда городов из-за повышения уровня моря и разлива рек. Тем не менее ситуация в этих странах под контролем властей и всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.

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