Ураган "Мэтью" достиг четвёртой категории по шкале Саффира-Симпсона и готовится обрушиться на Соединённые Штаты, сообщают РИА Новости со ссылкой на Национальный ураганный центр США. Ожидается, что ураган во Флориде может привести к масштабным разрушением, в связи с чем власти штата готовятся к частичной эвакуации населения, а все спасатели находятся в максимальной степени готовности.

По данным метеослужб, сейчас скорость урагана "Мэтью" составляет примерно 233 километров в час. Побережья он достигнет в ближайшие часы. Отметим, что ранее эксперты надеялись, что его скорость снизится по мере приближения к США, но пока свою силу терять он не собирается.

Ожидается, что стихия может ударить не только по Флориде, но и по Джорджии и Южной Каролине.

Напомним, что ураган "Мэтью" уже прошёлся по Гаити, Доминикане и по Кубе. Там он привёл к гибели нескольких человек, а также стал причиной масштабных разрушений и затоплений ряда городов из-за повышения уровня моря и разлива рек.

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