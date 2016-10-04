Ураган "Мэтью" не успел добраться до Гаити, а уже два жителя этой страны погибли в результате разгула стихии, сообщают РИА Новости. Жертвами природного бедствия стали рыбаки, уплывшие слишком далеко от берега. Один из погибших утонул, когда его лодка опрокинулась в море напротив рыбацкого поселка в коммуне Сен-Жан-дю-Сюд. О смерти же второго стало известно, когда его тело прибило к берегу возле другого поселка.

Сейчас ураган "Мэтью" бушует в Карибском море и активно продвигается в сторону Гаити со скоростью 11 километров в час. По предварительным оценкам, до западной части одноимённого острова он доберётся к ночи вторника.

Отметим, что в данный момент ураган "Мэтью" всё ещё сохраняет четвёртую категорию по шкале Саффира-Симпсона, хотя его скорость несколько уменьшилась по сравнению со вчерашним днём – с 230 км в час до 225 км в час. Ураган "Мэтью" стал самым мощным ураганом в Атлантике с 2007 года. По прогнозам метеорологов, свою силу он не потеряет как минимум до среды, отмечает Univision.

Ураган "Мэтью" на Кубе и в Доминикане уже вызывал бурную реакцию. В двух странах заранее подготовились к удару стихии. В частности, на Острове Свободы были приняты чрезвычайные меры в провинциях Камагуэй, Лас-Тунас, Гранма, Ольгин, Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо, а в провинциях Сьенфуэгос, Вилья-Клара, Санкти-Спиритус и Сьего-де-Авила усилено информационное сопровождение радио- и теленовостей. В Доминикане же ураган "Мэтью" вынудил Центр по чрезвычайным ситуациям Доминиканской Республики расширить повышенный уровень опасности до 11 провинций.

Помимо указанных стран, стихия угрожает также Ямайке и Багамам. Не исключено, что ураган "Мэтью" представляет угрозу для Флориды. В связи с этим власти американского штата уже приготовили план действий на случай чрезвычайного положения.

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