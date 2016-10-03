Ураган "Мэтью" вызвал серьёзные беспокойства у руководства Кубы, власти страны уже объявили 1 октября предупреждение о циклоне на востоке страны. Также на острове введён режим информационного предупреждения, сообщает агентство Prensa Latina.

Опасения властей понять можно, учитывая тот факт, что Центр прогнозирования Института метеорологии Кубы, заявил, что ураган "Мэтью" всё ещё сохраняет четвёртую категорию по шкале Саффира-Симпсона. Ранее сообщалось, что он усилился до максимальной (пятой) категории, тем не менее его скорость к данному моменту снизилась с 260 км в час до 230 км в час.

Согласно установленной траектории движения циклонной системы, власти острова приняли чрезвычайные меры в провинциях Камагуэй, Лас-Тунас, Гранма, Ольгин, Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо, а в провинциях Сьенфуэгос, Вилья-Клара, Санкти-Спиритус и Сьего-де-Авила усилено информационное сопровождение радио- и теленовостей. Жителей этих районов просят внимательно слушать сводки новостей и беспрекословно подчиняться требованиям руководящих органов.

Добавим, что ураган "Мэтью" в Доминикане также вызвал небывалый ажиотаж. Центр по чрезвычайным ситуациям Доминиканской Республики расширил повышенный уровень опасности до 11 провинций и усиленно готовится к удару стихии. Аналогичная ситуация складывается на Ямайке и в Гаити.

Не исключено, что ураган "Мэтью" достигнет Флориды. Прибрежный американский штат также может почувствовать на себе весь гнев природы. В связи с этим американские власти уже приготовили план действий на случай чрезвычайного положения.