Задержанный по подозрению в коррупции уже экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев может вскоре прославиться не только как участники одного из самых громких дел о взяточничестве за последние годы, но и как автор песен в жанре шансон. Дело в том, что лидер группы "Бутырка" Олег Симонов заявил "Радио 1", что он с товарищами готов положить музыку на стихи, написанные ранее бывшим главой ведомства.

Он, в частности, отметил, что Улюкаев писал стихи к сыну и они довольно неплохие.

"Насколько я слышал по радио, стихи у него вполне нормальные. Конечно, мы бы их взяли в репертуар, почему нет?" — отметил Симонов.

При этом лидер группы пояснил, что человеку вовсе необязательно сидеть в тюрьме, чтобы освоить тюремную поэзию. Есть много тех, кто не был в местах не столь отдалённых, а стихи хорошие пишут. Просто всё дело в том, что тем, кто отсидел, не приходится выдумывать, так как они "всё на своей шкуре знают".

Напомним, что у бывшего министра есть несколько сборников стихов: "Огонь и отсвет" (2002) и "Чужое побережье" (2012). Самым запоминающимся и популярным на данный момент являются стихи Улюкаева к сыну. Особенно часто сейчас вспоминают его творение под названием "Езжай, мой сын, езжай отсель...". Данное произведение было опубликовано в октябрьском выпуске журнала "Знамя" за 2011 год.

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