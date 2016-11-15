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 Опубликовано : Сегодня 11:49

Депутат Поклонская поставила в пример задержание Улюкаева

  • Данила Белов

По её словам, это доказывает, что неприкасаемых в России нет

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Задержание Алексея Улюкаева вызвало настоящий резонанс в российском обществе. Произошедшее стало предметом для обсуждения в высших эшелонах власти. Если министр экономического развития будет признан виновным, то это станет самым громким делом за последние несколько лет. Как отметила в своём Facebook зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская – задержание Улюкаева говорит о том, что "неприкасаемых в России нет"

"Задержание чиновника самого высокого ранга в очередной раз подтверждает позицию государства: неприкасаемых в России нет. Если будут доказательства, подтверждающие виновность министра, то дело будет направлено в суд. Как суд рассмотрит это дело — покажет уже время", — написала она.

 

Задержание Алексея Улюкаева

Напомним, что 15 ноября министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан правоохранительными органами в связи с тем, что подозревается в получении взятки в размере 2 млн долларов. По версии следствия, столь крупную сумму он получил за то, чтобы его ведомство одобрило выкуп компанией "Роснефть" государственного пакета акций "Башнефти". Он был задержан с поличным. Деньги глава ведомства получил в результате того, что угрожал представителям "Роснефти".

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