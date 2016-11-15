Депутат Поклонская поставила в пример задержание Улюкаева

Задержание Алексея Улюкаева вызвало настоящий резонанс в российском обществе. Произошедшее стало предметом для обсуждения в высших эшелонах власти. Если министр экономического развития будет признан виновным, то это станет самым громким делом за последние несколько лет. Как отметила в своём Facebook зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская – задержание Улюкаева говорит о том, что "неприкасаемых в России нет"

"Задержание чиновника самого высокого ранга в очередной раз подтверждает позицию государства: неприкасаемых в России нет. Если будут доказательства, подтверждающие виновность министра, то дело будет направлено в суд. Как суд рассмотрит это дело — покажет уже время", — написала она.