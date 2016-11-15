Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан правоохранительными органами в связи с тем, что подозревается в получении взятки в размере 2 млн долларов. По версии следствия, столь крупную сумму он получил за то, чтобы его ведомство одобрило выкуп компанией "Роснефть" государственного пакета акций "Башнефти". Как сообщает агентство ТАСС, Алексей Улюкаев был задержан с поличным и деньги он получил в результате того, что угрожал представителям "Роснефти".

"Речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами представителям "Роснефти". Улюкаев был задержан с поличным при получении денег", - сказала агентству представитель СК РФ Светлана Петренко.

При этом отмечается, что хоть министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и был задержан за предполагаемое нарушение закона, сама сделка, по заявлению следствия, была совершена на законных основаниях и предметом расследования не является.

В СК также сообщили, что Алексею Улюкаеву за предполагаемую взятку в ближайшее время планируется предъявить обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Информацию о том, что министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан правоохранительными органами уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал обвинения СК очень серьезными и заявил, что они требуют очень серьезных доказательств. При этом окончательное решение остаётся за судом.

"В любом случае, решить что-либо может только суд. Как известно, суд далеко не всегда соглашался с мнением следствия, и наоборот", - подчеркнул Песков.

Напомним, что сделка о продаже пакета нефтяной компании "Башнефть" стала одной из крупнейшей за последнее время. На покупку Госпакета "Башнефти" претендовали не только "Роснефть", но и "Лукойл", Независимая нефтегазовая компания, Антипинский НПЗ, "Татнефтегаз", а также ряд других компаний. "Роснефть" выкупила у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд рублей.

Изначально министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев выступал против участия государственных компаний в приватизационных сделках, и предлагал организовать продажу на конкурсной основе.