Министр экономического развития России Алексей Улюкаев задержан по подозрению в вымогательстве взятки размером в 2 млн долларов. Об этом сообщили в Следственном комитете. Эти деньги, по данным правоохранительных органов, чиновник требовал с представителей нефтяной компании "Роснефть" за одобрение выкупа ей государственного пакета другой нефтяной компании - "Башнефть". По версии Следкома, Улюкаев был задержан с поличным и угрожал представителям "Роснефти". При этом сама сделка уже была одобрена ранее.

Следственный комитет собирается сегодня возбудить дело в отношении Алексея Улюкаева и избрать ему меру пресечения. Более подробной информации пока нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинение в адрес министра "серьёзным". "[оно] требует очень серьёзных доказательств", отметил он.

Источники "Лайфа" в правоохранительных органах заявили о том, что Улюкаев находился в разработке в течение полутора месяцев. Более того, суд выдал разрешение на прослушку телефонов чиновника ещё в конце лета.

Как пишут СМИ, во время задержания министр пытался дозвониться до других чиновников высокого уровня. Деньги ему были переданы в рамках следственного эксперимента.

Если обвинения в адрес Улюкаева подтвердятся, он станет самым высокопоставленным чиновником постъельцинского периода, пойманным на коррупции. До этого на взятке в 1999 году ловили главу минюста Валентина Ковалёва.

Мнения относительно задержания министра разделились. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил в комментарии "Газете.ру", что не верит в виновность Улюкаева. "Если бы Алексея Улюкаева обвинили в том, что он сбил старушку, когда ехал на Гелентвагене с повышенной скоростью по ночной Москве, и то выглядело бы правдоподобней", отметил он. Не верят в справедливость обвинений и в ЦБ, называя их "абсурдом".

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев, которого цитирует "Лайф", считает, что отставка министра положительно скажется на российской экономике, поскольку тот не строил антикризисных планов, а только прогнозы. По мнению Исаева, теперь правительство сможет сменить экономическую политику и провести реорганизацию.