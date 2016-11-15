Председатель правительства Дмитрий Медведев обсудил с президентов России Владимиром Путины информацию о том, что Алексей Улюкаев задержан за взятку и подозревается в вымогательстве 2 млн долларов у представителей "Роснефти", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. По имеющимся данным , премьер призвал провести тщательное расследование.

–Председатель правительства в курсе задержания Улюкаева. Премьер обсуждал произошедшее с президентом РФ. В кабмине также добавили, что "глава правительства считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела", — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что "Газета.Ru", ссылаясь на источники в правительстве, также сообщает, что министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев успел ранее написать заявление об уходе. Уйти со своего поста в октябре он решил из-за спора с Минфином по поводу точности макропрогноза. Причиной конфликта стал вопрос о будущей инфляции в стране, а также курсе рубля по отношению к иностранной валюте.

Напомним, что 15 ноября министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан правоохранительными органами в связи с тем, что подозревается в получении взятки в размере 2 млн долларов. По версии следствия, столь крупную сумму он получил за то, чтобы его ведомство одобрило выкуп компанией "Роснефть" государственного пакета акций "Башнефти". Он был задержан с поличным. Деньги глава ведомства получил в результате того, что угрожал представителям "Роснефти".

Читайте также: Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали за взятку

Читайте также: Кремль прокомментировал факт того, что Улюкаев задержан за взятку