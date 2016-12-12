Захват Пальмиры стал шоком как для Дамаска, так и для Москвы. Боевики запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" нанесли удар сразу с нескольких направлений и после длительных боёв смогли занять город. Тем не менее эксперты считают, что хоть данное событие и оказало сильное психологическое воздействие на всех, в скором времени войска САР при поддержки российских ВКС и советников смогут вернуть контроль над населённым пунктом обратно.

Как заявил Metro депутат Госдумы, член Комитета ГД РФ по международным делам Адальби Люлевич, в Сирии идёт война и никто не застрахован от подобного. При этом важно понимать, что просто так террористы не смогли бы перегруппироваться. Чтобы провести такую атаку нужны большие ресурсы и поддержка со стороны.

–В Сирии идёт полномасштабная война. Сейчас, когда у России и официальных властей Сирии есть успехи в Алеппо, поход на Пальмиру стал отвлекающим манёвром. При этом надо признать, что разведслужба не справилась со своей работой и не отследила то, что они перегруппировались, тем более, что это не 10-15 боевиков, а несколько тысяч человек. Но это абсолютно временное явление и они будут выдавлены из Пальмиры. Главное понять, что сейчас видно, что США откровенно поддерживают разные террористические организации на территории как Сирии, так и Ближнего Востока в целом. Всё это вышло наружу. Соединённые Штаты в данный момент находятся в геополитическом стрессе от успехов России в борьбе с мировым терроризмом, поэтмоу и действуют, – сказала парламентарий.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер согласился с позицией депутата и отметил Metro, что нет ничего удивительного в том, что произошёл захват Пальмиры, ведь в Сирии всё-таки ведётся война, а на войне такое происходит.

-Часть боевиков вышла из окружения, перегруппировалась и провела контратаку. Это обычная военная тактика. Это также показывает, что доверять политическим и военным советникам ряда партнёрских организаций очень сложно или даже невозможно, поэтому всегда нужно доводить свои решения до финала самим. К сожалению, военные действия в подобных условиях сопряжены с большими сложностями, – высказался эксперт.

Линдер также прокомментировал прозвучавшее недавно предложение о том, что настало время пересмотреть подход к конфликту и пора прекратить создавать коридоры, по которым террористы покидают города, а потом вновь собираются с силами и атакуют позиции войск САР.

-Это сугубо политический вопрос. С точки зрения логики, если враг не сдаётся, то его уничтожают, но в современных войнах это не всегда происходит, потому что есть вопрос взаимодействия с американской коалиции и другими сторонами, а у них свои геополитические цели, которые прикрываются двойными стандартами. Сложно вести военные действия в таких условиях, но не вести их мы не можем, иначе терроризм перекинется на территорию нашей страны. В любом случае надо понимать, что военный конфликт в этом регионе будет развиваться очень долго, здесь война не закончится подписанием капитуляции, это не Великая Отечественная, когда после подписания документа мир перевернул страницу и стал жить дальше, – заключил он.

Читайте также: Захват Пальмиры: В России призывают перестать создавать коридоры для выхода боевиков

Читайте также: Сирийские власти признали захват Пальмиры боевиками

Читать также: В Сирии отбита одна из крупнейших атак на Пальмиру

Читать также: Оркестр Мариинки под управлением Гергиева сыграет в отвоёванной сирийцами Пальмире

Читать также: Храм "Ворота бога" в Мосуле разрушили боевики

Читать также: ООН опубликовала снимки разрушенного ИГИЛ храма в Пальмире