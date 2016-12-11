Армия Сирии при поддержке ВКС России в ночь на 11 декабря успешно отразила все попытки боевиков запрещённой в РФ террористической организации "Исламское государство" прорваться к древнему городу Пальмире, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе боевых действий было уничтожено около 300 боевиков.

Как говорится в сообщении, террористы активно применяли начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками, бронетехнику и реактивную артиллерию.

Российские самолёты нанесли 64 воздушных удара по скоплениям, позициям, колоннам и выдвигающимся резервам боевиков. Уничтожено 11 единиц танков и БМП, 31 оснащённый крупнокалиберными пулеметами автомобиль, более 300 боевиков.

Агентство AFP сообщило о том, что из-за массированных ударов российской авиации боевики покидают район Пальмиры, в который вторглись 10 декабря.

Напомним, ранее террористы атаковали Пальмиру с нескольких направлений. На подступах к городу завязались ожесточенные бои. Командование ВС Сирии перебросило из Хомса подкрепления. Поддержку с воздуха войскам оказали вертолеты.