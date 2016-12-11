Зарубежные СМИ сообщили о новом захвате боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ города Пальмира.
Губернатор провинции Хомс Талал Барази признал в интервью телеканалу Ikhbariyah, что боевикам удалось занять город.
«Армия делает всё возможное, чтобы предотвратить закрепление террористов в Пальмире», – цитирует Барази Reuters.
Накануне сообщалось о том, что вновь вошедших боевиков удалось выбить. По данным российской стороны, российские воздушно-космические силы нанесли по позициям боевиков в Пальмире 64 удара, убив более 300 боевиков и уничтожив 11 танков.
Читать также: В Сирии отбита одна из крупнейших атак на Пальмиру
Читать также: Оркестр Мариинки под управлением Гергиева сыграет в отвоёванной сирийцами Пальмире
Читать также: Храм "Ворота бога" в Мосуле разрушили боевики
Читать также: ООН опубликовала снимки разрушенного ИГИЛ храма в Пальмире