Российские военные прокомментировали захват Пальмиры боевиками запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Как сообщает агентство "Интерфакс", замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что произошедшее говорит о том, что пора пересмотреть подход к ведению военной кампании в Сирии, в частности, прекратить пагубную практику предоставления террористам коридоров для выхода.

"Не должно быть так, что в одном месте открываются коридоры для выхода, зачастую с оружием, боевиков, а в другом месте, причем в то же самое время, они, сконцентрировавшись, атакуют", — указал он.

При этом он также добавил, что захват Пальмиры террористами стал сильным психологическим ударом для властей Сирии и что без помощи Воздушно-космических сил России ситуация могла бы сложиться ещё хуже.

Отметим, что бывший начальник российского Генштаба отметил агентству, что захват Пальмиры произошёл в результате просчетов в военном планировании. Он заявил, что нападение и оккупацию города нужно было предвидеть, поэтому необходимо было отслеживать сосредоточение сил противника в районе города. Теперь захват Пальмиры стал ещё и ударом по престижу России и Дамаска.

Напомним, что террористы нанесли массированный удар по освобождённому ранее городу Пальмира. Губернатор провинции Хомс Талал Барази признал в интервью телеканалу Ikhbariyah, что боевикам удалось занять город. При этом войска делают всё необходимое, чтобы эвакуировать гражданское население. Правительственные войска контролировали город с марта 2016 года.

При этом боевики понесли значительные потери в ходе штурма. Обороняющейся стороне удалось уничтожить сотни экстремистов и военную технику противника.

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