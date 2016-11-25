Геннадий Лопырев, генерал Федеральной службы охраны, был задержан правоохранительными органами в Сочи, так как его подозревают в нарушении закона. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник, ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

"Лопыреву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Предъявленное обвинение связано с финансово-хозяйственной деятельностью и не имеет отношения к продаже земель и строительству олимпийских объектов в Сочи", - сказал собеседник агентства, отметив, что речь идёт о сумме около 1 млрд рублей.

Отметим, что ранее в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО России заявили, что генерал Лопырев был задержан по подозрению в серьезных нарушениях законодательства, но отказались уточнять детали.

В тоже время имеются данные, что проверка проводилась в течение нескольких недель. Как рассказали РБК два собеседника, знакомых с ходом расследования, сотрудники правоохранительных органов изучали в том числе деятельность администрации Сочи. Мэр города Анатолий Пахомов проходит по делу в качестве свидетеля.

Ряд СМИ со ссылкой на "Известия", сообщают, что генерал ФСО Геннадий Лопырев был задержан по подозрению в хищении, а в его квартире обнаружены денежные средства в размере 1 млрд руб. В частности, данное сообщение давали РБК и Медиазона, однако, по их данным, "Известия" удалили статью и копия осталась лишь в кэше. В удалённом сообщении якобы говорилось, что расследование связано с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов.

Добавим, что если факты о крупной взятке подтвердятся, то это дело станет уже третьим крупнейшим коррупционым инцидентом за последнее время. Напомним, что по подозрению в получении крупной взятки в размере 2 млн долларов 15 ноября был задержан экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев, который сейчас находится под домашним арестом. А до этого в начале сентября был задержан замглавы антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрий Захарченко, у которого в квартире изъяли несколько миллиардов рублей. Ему предъявлено обвинение по трём статьям: "Получение взятки" (ст. 290 УК РФ), "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК РФ) и "Воспрепятствование осуществлению правосудия" (ст. 294 УК РФ).

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