Следователи провели обыск у замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, в ходе которого была изъята валюта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыск проводился дома.

"Окончательная сумма неизвестна. Изъяли только кэш дома, неизвестно сколько ещё активов, в этом направлении только идёт работа", — отметил источник.

Позже в зале Пресненского суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте Захарченко, тот не признал свою вину по делу о взятке. В субботу следователь в суде заявил, что сумма, изъятая в квартире Захарченко, составляет порядка 9 млрд рублей.

"Это не мои деньги, – заявил Захарченко в суде. – Ни фактически, ни теоретически эти деньги не имеют ко мне отношения. Я в этой квартире не был. Взятки я не брал. Денег в руках у меня никаких не было. Если разговор и был, то его можно воспринимать как "подкол", как юмор. Все обвинения мне неясны, доказательной базы в материалах нет. Я прошу домашний арест в квартире родственницы. Там везде камеры установлены, даже в туалете".

Дмитрию Захарченко предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса РФ.

Полковник Захарченко, биография

Полковник Захарченко был назначен на пост врио начальника управление "Т" ГУЭБиПК, курирующего топливно-энергетический блок, после отставки начальника ведомства генерала Дениса Сугробова в 2014 году.