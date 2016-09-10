В ходе обыска у задержанного накануне заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко следователи изъяли валюту на сумму, равную примерно 8 млрд рублей. Об этом утром 10 сентября рассказали РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. Как уточнил ТАСС, обыски проводили у полковника в служебном кабинете в здании ГУЭБиПК в центре Москвы и в его квартире.

Окончательная сумма уточняется. Как пояснил РИА "Новости" собеседник, изъяли только наличные. Сколько существует ещё активов, предстоит выяснить.

Сейчас происхождение денег устанавливается. Сам Дмитрий Захарченко в ходе допроса свою вину отрицал.

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По версии следствия, полковник получил взятку в 7 млн руб., уголовное дело против него было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ожидается, что суд в субботу рассмотрит вопрос о мере пресечения для полковника.