Дело полковника МВД Дмитрия Захарченко приобрело международный масштаб: российские следователи отправили в Федеральную резервную систему (ФРС) США запрос, чтобы выяснить, какие именно российские банки заказывали наличные доллары, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Чтобы убедить американскую сторону сотрудничать, следователи указали на то, что помощь в этом деле может в итоге привести к тому, что будет выявлен след крупной организованной преступной группировки, занимающейся отмыванием и выводом огромных финансовых средств в другие страны.

После этого правоохранительные органы планируют провести выемку документов у банка-заказчика валюты и тем самым определить людей, занимавшихся закупкой у него за наличные рубли $120 млн, которые и были найдены в ходе обысков у Захарченко.

"Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя", - отмечает издание.

При этом надо отметить, что следствие не планирует ограничиться лишь данными мерами. Другой источник газеты заявил, что вопрос может возникнуть и к нефтегазовой сфере, так как управление "Т", в котором Дмитрий Захарченко был заместителем начальника, интересовалось также подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Есть предположения, что Захарченко был задействован в тендерах в качестве посредника по выдаче откатов.

Напомним, что замначальнику управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение по трём статьям: "Получение взятки" (ст. 290 УК РФ), "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК РФ) и "Воспрепятствование осуществлению правосудия" (ст. 294 УК РФ). Во время обыска в квартире, принадлежащей сестре Захарченко, правоохранители обнаружили 125 млн долларов и 2 млн евро. При этом обвиняемый препятствовал проведению обыска в его служебном кабинете.

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