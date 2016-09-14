Сотрудники ФСБ обнаружили, что на зарубежных счетах семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко несколько сотен миллионов долларов, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированы на отца Дмитрия Захарченко – Виктора Захарченко.

"Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от €45 до €47 млн. В общей сложности около €300 млн. Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах "Нота-банка", как это предполагалось ранее",— цитирует агентство слова собеседника.

Напомним, что замначальнику управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение по трём статьям: "Получение взятки" (ст. 290 УК РФ), "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК РФ) и "Воспрепятствование осуществлению правосудия" (ст. 294 УК РФ). Во время обыска в квартире, принадлежащей сестре Захарченко, правоохранители обнаружили 125 млн долларов и 2 млн евро. При этом обвиняемый препятствовал проведению обыска в его служебном кабинете.

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