Пресненский суд Москвы санкционировал арест замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, биография которого интересует сейчас многих жителей страны. Адвокат Захарченко просит выпустить полковника под залог в 70 млн рублей.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу", – огласила решение судья Татьяна Васюченко, передаёт АГН "Москва".

Согласно оглашенному постановлению, обвиняемый будет находится под стражей до 8 ноября.

Следователь в суде просил заключить под стражу Захарченко, мотивируя это тем, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления коррупционного характера и, находясь на свободе, сможет скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей.

По словам следователя, при обыске в квартире, принадлежащей сестре Захарченко, было обнаружено 125 млн долларов и 2 млн евро. При этом обвиняемый препятствовал проведению обыска в его служебном кабинете. "Он систематически получал взятки и в настоящее время проверяется на причастность к другим коррупционным преступлениям", – сказал следователь в суде.

Сам Захарченко заявил, что вину не признаёт и не имеет отношения к деньгам. "К деньгам я никакого отношения не имею, в этой квартире я не был и не проживал. Все обвинения, выдвинутые в мой адрес, мне непонятны. Взятку я не брал, денег в руках у меня не было", – сказал Захарченко.

Его адвокат Юрий Новиков заявил в суде, что в деле нет доказательств причастности его подзащитного к преступлению и просил отпустить его под залог в 70 млн рублей.

Замначальника управления ГУЭБиПК МВД РФ предъявлено обвинение по трём статьям: "Получение взятки" (ст. 290 УК РФ), "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК РФ) и "Воспрепятствование осуществлению правосудия" (ст. 294 УК РФ).