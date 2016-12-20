Теракт в Берлине на рождественской ярмарке 19 декабря 2016 может стать не только одной из самых печальных трагедий в Германии за последнее время, но и очередной поворотной точкой в восприятии политики Меркель по отношению к мигрантам. Водитель грузовика, который врезался в толпу людей, по некоторым сообщениям является гражданином Афганистана или Пакистана и действовал по указке запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Если данная информация подтвердится на официальном уровне, то и без того шаткие позиции канцлера станут ещё более зыбкими.

Как заявил Metro политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, трагедия в Берлине может дать очередной толчок и без того растущей популярности правых организаций и партий. И хотя СМИ и истеблишмент будут, вероятнее всего, вопреки здравому смыслу замалчивать связь миграционной политики Меркель и происшествия, люди будут всё отчётливее понимать суть происходящего.

–Если подтвердится информация про теракт и мигранта, то это усилит позиции правых и ослабит Меркель, но именно в народе. При этом люди будут терпеть и молчать, потому что атмосфера в СМИ сейчас такая, что нельзя говорить о мигрантах плохо, а немцы должны "заниматься толерантностью". В итоге социологи не заметят, как немцы в реальности относятся к мигрантам, а на очередных выборах "вдруг" победит правый политик, – заявил он.

По словам эксперта, в ближайшее время Меркель вновь вернётся к ритуальным заклинаниям, как это было с Олландом, когда он говорил, что с "завтрашнего дня" начнётся активная бомбёжка ИГ и к Сирии пошлют очередные авианосцы.

–Только хоть один игиловец погиб в итоге от рук французской армии? Какие необыкновенные операции провели французские Фантомы? Ничего не произошло. Также будет и с Меркель. Немецкое руководство потеряло адекватность и 90% прессы обсуждает проблему "страшного Путина" и "ужасных российских хакеров". При этом никто не упомянет, что Путин не посылал людей, которые на грузовиках въезжают в мирных граждан, расстреливают немцев в торговых центрах и насилуют женщин в Кёльне. Неадекватные политики не могут выдать адекватной реакции, поэтому эффективности никакой не будет, – отметил специалист.

По мнению Матвейчева, тот факт, что целью террористов стала рождественская ярмарка и всё происходит в канун праздников, не является чем-то удивительным. Боевики и раньше нападали на людей во время праздничных мероприятий.

–Террористы всегда выбирают самые значимые даты для своих терактов. У нас, например, Беслан был 1 сентября, теракты в Волгограде были под Новый год, тот же грузовик в Ницце тоже был в День взятия в Бастилии. Террористы все значимые даты стремятся загадить. Рождество для исламистов – одна из самых раздражающих вещей, потому что напоминает о христианстве. Вот поэтому сейчас всё это и происходит, – заключил он.

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