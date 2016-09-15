Московское центральное кольцо (МЦК) за 5 дней со дня своего открытия 10 сентября перевезло уже миллион человек. В честь данного события глава московского метрополитена Дмитрий Пегов вручил миллионному пассажиру МЦК подарок, сообщает ТАСС. В качестве презента был подарен планшет и безлимитная карта "Тройка" на год.

"Московское центральное кольцо перевезло уже миллион человек. Мы надеемся, что москвичи и гости столицы и в дальнейшем будут выбирать для поездок МЦК и смогут по достоинству оценить преимущества новой транспортной услуги", - заявил Пегов на вручении.

Напомним, что МЦК открыло свои двери для пассажиров 10 сентября. Первый месяц новое кольцо транспорта для жителей Москвы и гостей города будет бесплатным. На данный момент досутпны 26 станций, оставшиеся 5 будут открыты до конца года.

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