В День города, 10 сентября, состоялось открытие МЦК в Москве – видео с мероприятия пользуется большой популярностью в Интернете.

МЦК, открытие – что это

В субботу многих жителей столицы интересовал насущный вопрос – состоится открытие МЦК в Москве, во сколько? Это произошло днём, в 14.00. На торжественном мероприятии, открытии МЦК, присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь пассажиры смогут целый месяц бесплатно кататься по Московскому центральному кольцу. Горожане очень долго ждали этого события, поэтому когда был дан старт поездкам на кольце, желающих проехаться оказалось более чем достаточно.

Открытие МЦК в Москве, какие станции откроют 10 сентября

Как сообщал ранее ТАСС источник в столичной мэрии, 10 сентября не будут готовы к эксплуатации станции "Коптево", "Панфиловская", "Зорге", "Хорошево", "Измайлово", "Андроновка" и "Дубровка". Остальные 24 станции откроются для пассажиров.

МЦК, стоимость проезда

Первый месяц проезд по МЦК будет бесплатным. Дальше (согласно постановлению Правительства Москвы) действие тарифов на проезд в общественном транспорте столицы распространяется и на Московское центральное кольцо.

Таким образом, единый билет на проезд по МЦК на 20 поездок будет стоить 650 руб., на 60 поездок - до 1 тыс. 570 руб. При этом проезд для пользователей карты «Тройка» на МЦК будет стоить столько же, сколько на метро - 32 руб.

Какие поезда будут ходить по МЦК

Правительство Москвы на своём сайте сообщает, что по кольцу пустят скоростные электропоезда "Ласточка", которые будут двигаться практически бесшумно и смогут разгоняться до 120 километров в час. В составах будут расширены проходы между сиденьями, оборудованы места для маломобильных пассажиров на колясках. Для зарядки электронных гаджетов появятся USB-розетки.

В часы пик поезда будут ходить каждые шесть минут, в остальное время — с интервалом 11–15 минут. Общая продолжительность поездки по кольцу составит около 75 минут.