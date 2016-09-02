В День города, 10 сентября Московское Центральное Кольцо примет первых пассажиров. Во сколько заработает железнодорожное кольцо столичного метрополитена, будет известно чуть позже, зато уже сейчас понятно, что первый месяц поездки по МЦК будут бесплатными. Правда, чтобы случайно не потратить лишнего, путешествуя по новым маршрутам, нужно следовать паре простых правил, о которых на пресс-конференции рассказал заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов.

– Половина турникетов будут открыта, половина будет открываться при подходе, как сейчас они делают на выходе. Можно зайти, проехаться по МЦК, выйти и за это поездки списываться не будет, – объяснил Латыпов, как следует действовать тем, кто хочет проехать только по МЦК, используя его как самодостаточный вид транспорта. – Если пассажир решил, что хочет сделать пересадку на метро, то карточку нужно завалидировать, то есть прислонить к турникету. Тогда пересадка будет бесплатной. Турникеты, через которые нужно пройти, чтобы потом попасть в метро, мы отметим специальными наклейками жёлтого цвета.

Такая система будет работать на втором кольце до 10 октября. После этого все турникеты заработают в обычном режиме, то есть будут списывать одну поездку, если вы проехали только по МЦК. А если вы пересели с метро на МЦК и, например, обратно на метро, то всё равно с транспортной карты будет списываться одна поездка за весь маршрут, если он занял не больше 90 минут.

Так как Кольцо интегрировано в систему метрополитена, оплачиваться проезд будет также, как по любой из существующих подземных линий. Проехать можно будет всё по тем же транспортным картам: "Тройка", "Единый" и "90 минут". Однако, чтобы они правильно работали на МЦК, в них нужно активировать новую функцию.

– Все билеты, купленные до 1 сентября надо обновить. Нужно отдать карту в кассу и пополнить её хотя бы на один рубль, – подчеркнул Латыпов. – Для билетов "Единый" и "90 минут" – просто отдать в кассу и через 20 секунд они будут активированы.

Процедура эта разовая. Билеты, купленные после 1 сентября, уже активированы.

Кстати, активировать карту можно и через автомат по продаже билетов на станциях метро, но метрополитен советует всё равно воспользоваться кассами, так как кассиры могут рассказать о дополнительных нововведениях и ответить на ваши вопросы.

Ответы на самые популярные вопросы о работе МЦК читайте в специальном материале Metro.