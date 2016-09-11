Московским центральным кольцом с момента его запуска воспользовались 140 тыс. пассажиров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

По его словам, это число почти втрое превзошло ожидаемые показатели.

МЦК, ставшее совместным проектом РЖД и Московского метрополитена, теперь обозначается двумя красными контурами как 14-я линия.

Всего на Московском центральном кольце будет 31 транспортно-пересадочный узел, с каждого можно будет пересесть на наземный общественный транспорт. С обеих сторон железной дороги будут организованы удобные подъездные пути, разворотные площадки для автобусов, установлены новые остановки.

До конца года будут открыты все станции - 31 с 14 пересадками на метро и 6 - на пригородные электрички. В перспективе на третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 на пригород.

Всего по МЦК в сутки будет курсировать до 134 пар поездов "Ласточка", состоящих из пяти вагонов. Вместимость поездов - 1200 пассажиров.