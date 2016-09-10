Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия Московского центрального кольца (МЦК).

Глава государства и мэр города сели в поезд "Ласточка" на станции МЦК "Лужники" и проехали по кольцу до станции "Площадь Гагарина", а затем вернулись обратно.

С 14.00 москвичи и гости столицы смогут воспользоваться 26 остановочными пунктами МЦК, остальные пять остановок планируется запустить до конца года. Реализация программы строительства транспортно-пересадочных узлов и развития территории вокруг МЦК рассчитана до 2025 года, сообщает АГН "Москва".

Открытие МЦК для пассажиров: двери "Ласточек" пассажиры смогут открывать сами

МЦК стало 14 линией Московского метрополитена, отмеченной на схеме метро белым цветом в красном контуре. Длина магистрали составит 54 км. МЦК включает в себя 31 ТПУ с пересадками на станции метро, в том числе на находящиеся в строительстве, и на платформы железной дороги.

По экспертным оценкам, МЦК позволит обеспечить перевозку порядка 75 млн пассажиров в первый год работы и 120 млн человек к 2020 году.

МЦК будет полностью интегрировано в систему столичного метро с едиными билетной и тарифной системами, навигацией и правилами проезда льготных категорий граждан: для проезда на МЦК пассажиры смогут использовать билеты "Единый", "90 минут" и "Тройка". По решению правительства Москвы, в первый месяц работы МЦК проезд по кольцу будет бесплатным.