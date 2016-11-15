Как только в СМИ появилась информация о том, что министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан правоохранительными органами за взятку, люди сразу же задались вопросом, что может теперь грозить чиновнику. Многие высказали опасения, что, даже если его вина будет доказана, то он всё равно сможет избежать наказания благодаря тому, что занимает высокую должность.

Как отметил Metro адвокат Виктор Наумов, глава ведомства действительно избежать тюрьмы и отделаться штрафом.

–Интерес в данном деле вызывает вопрос о перспективах возможного наказания высокопоставленного чиновника в случае, если его вина будет доказана. В соответствии с ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание для министра может ограничиться выплатой штрафа в размере 3 - 5 млн. рублей, или в пределах заработной платы или иного дохода осужденного лица за период 3 – 5 лет, или в размере от 80- до 100-кратной полученной суммы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. Максимальная же ответственность за получение взятки в особо крупном размере предусматривает лишение свободы на период до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы полученных денег или без такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового, – заявил он.

При этом адвокат напомнил, что задержание не означает вину. Хотя в СМИ и говорят о том, что Улюкаев задержан за взятку с поличным, всегда есть вероятность, что суд может оправдать его. В любом случае не стоит ждать того, что сделка о приватизации будет расторгнута.

–Обвинения, выдвинутые в адрес господина Улюкаева, не означают автоматически вины министра, по причине чего оценивать произошедшее с точки зрения развития компании по борьбе с коррупцией пока не совсем корректно. В то же время необходимо подчеркнуть, что, вне зависимости от исхода уголовного дела, итоги приватизации компании "Башнефть" вряд ли будут оспорены: в произошедшем слабо прослеживаются критерии недействительности сделки, указанные в ч.2. ст. 168 ГК РФ, – заключил юрист.

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