В эфире итальянского государственного телеканала RaiNews24 показали гимн России, исполненный Академическим ансамблем песни и пляски Российской Армии имени Александрова, который находился на потерпевшем крушение над Чёрным морем судне.

На борту самолёта были 64 участника коллектива, среди которых был и художественный руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов.

25 декабря недалеко от города Сочи над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Министерства обороны РФ. На борту по разным данным находились 92-93 человека, среди которых артисты ансамбля Александрова, члены экипажа, военнослужащие, представители СМИ, а также гуманитарных организаций. Самолет вёз артистов с новогодней программой на базу Хмеймим в Сирии.

Никакой информации о выживших на данный момент нет.

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