реклама
Сегодня 19:15

Сотрудники канала "Звезда" везли подарки сирийским детям

  • Дарья Буянова

Об этом Metro рассказала их коллега

реклама

Работники телеканала "Звезда", которые летели на борту потерпевшего крушение над Чёрным морем самолёта Ту-154, везли с собой подарки сирийским детям. Об этом Metro рассказала их коллега Виолетта Вольская.

– Паша (Павел Обухов — прим. ред.) вообще первый всегда и везде. Для него преград не было. Он и на Крайнем Севере бывал. И всегда с таким энтузиазмом ехал!  Такие живые репортажи. Он наслаждался своей работой. Накануне встретились с ним в коридоре. Они всей командой за подарками шли. Хотели наверняка порадовать сирийских детей, — рассказала сотрудница телеканала "Звезда".

Месяц назад Павел Обухов был в командировке в Бурятии, на его странице в Facebook – видео, на котором счастливый Павел поёт песню Умки, стоя на заледеневшей поверхности Байкала, похожей на облака, и широко улыбаясь.

25 декабря недалеко от города Сочи над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Министерства обороны РФ. На борту по разным данным находились 92-93 человека, среди которых артисты ансамбля Александрова, члены экипажа, военнослужащие, представители СМИ, а также гуманитарных организаций. Самолет вёз артистов с новогодней программой на базу Хмеймим в Сирии.

Среди пассажиров были девять работников СМИ. По три человека с телеканалов "Звезда", "Первый канал" и НТВ.

Еще на тему Крушение Ту-154 в Чёрном море

Жена погибшего в крушении Ту-154 артиста рассказала о его последних словах7Фото

Жена погибшего в крушении Ту-154 артиста рассказала о его последних словах

Репортёр Metro поговорил с Валентиной Литвяковой
"Она всегда была в рабочем настроении". Соседи и знакомые вспоминают Елизавету Глинку [3 Фото]Видео с места крушения Ту-154 в Чёрном море появилось в Сети [Видео]Кобзон рассказал Metro, что мог оказаться в числе погибших при крушении Ту-154 [3 Фото]

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ?

Бывший военный лётчик рассказал об особенностях самолёта Ту-1544Фото

Бывший военный лётчик рассказал об особенностях самолёта Ту-154
Крушение Ту-154: стало известно, кто был на борту самолёта6Фото

Крушение Ту-154: стало известно, кто был на борту самолёта

Полный список пассажиров и экипажа Ту-154
Определились финалисты шоу "Голос" 5 сезона7Фото

Определились финалисты шоу "Голос" 5 сезона

Билан, Гагарина, Агутин и Лепс вместе с телезрителями выбрали лучших
Лётчик, погибший при крушении Ту-154, ранее награждался за посадку неуправляемого самолётаВидео

Лётчик, погибший при крушении Ту-154, ранее награждался за посадку неуправляемого самолёта

5 лет назад он посадил танцующий Ту-154" Минобороны РФ  
Сергей Лазарев подтвердил нашумевшие слухи о его личной жизни27Фото

Сергей Лазарев подтвердил нашумевшие слухи о его личной жизни

33-летний певец Сергей Лазарев, представлявший Россию в конкурсе песни "Евровидение-2016", лично подтвердил слухи, которые появились в СМИ накануне. Вечером 23 декабря он сделал признание в своём аккаунте в Instagram. Сергей Лазарев подтвердил, что является отцом. И вот уже 2,5 года он воспитывает сына. Свое откровенное признание Сергей Лазарев начал издалека. Отметил, что жизнь любого публичного человека находится под пристальным вниманием поклонников и СМИ. Любые слухи тут же обрастают...
Откровенные фотографии культуристки из Мурманска стали сенсацией в Интернете11Фото

Откровенные фотографии культуристки из Мурманска стали сенсацией в Интернете
Крушение Ту-154 с журналистами и артистами: Названы возможные причины падения

Крушение Ту-154 с журналистами и артистами: Названы возможные причины падения

На борту воздушного судна находился 91 человек  
Антон Губанков находился на борту рухнувшего Ту-154 3Фото

На борту рухнувшего Ту-154 находился Антон Губанков

На борту рухнувшего ТУ-154 находился Антон Губанков, начальник управления культуры Министерства обороны РФ. Антон Губанков  родился 29 января 1965 года в Ленинграде, окончил филологический факультет ЛГУ, работал журналистом  и телеведущим на популярных телерадиоресурсах ("Радио России", ГТРК "5 канал", телеканал "Россия"). С 2000 года в течение восьми лет  занимал пост начальника Службы информации Дирекции "Санкт-Петербург" ВГТРК, руководитель программы "Вести - Петербург". В 2002 и 2003 годах...
Пользователи окрестили фото "Пугачева и любовники"14Фото

Пугачеву обвинили в большом количестве любовников

Максим Галкин, Филипп Киркоров и другие звезды выложили на своих страницах в  Инстаграме фото со съемок праздничного выпуска программы "МаксимМаксим”. В передаче приняли участие Валерия со своим супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и многие другие. Судя по небольшим видеоотрывкам и фото, один из спойлеров программы - соведущей Максима будет, конечно же, Алла Пугачева. Пользователи соцсети уже успели оценить и прокомментировать звездные наряды и...
Друг Губанкова: Антон жил роскошно и по своим правилам, но не полететь в Сирию не мог 3Фото

Друг Губанкова: Антон жил роскошно и по своим правилам, но не полететь в Сирию не мог

На борту Ту-154, который пропал с радаров в Сочи около 07:59, летевший в Сирию утром 25 декабря, находился известный петербургский журналист и телеведущий Антон Губанков. Специалисты сейчас рассматривают версии, что стало причиной крушения самолета - техническая неисправность или теракт. Metro удалось связаться с другом и бывшим коллегой Антона Губанкова - Андреем Кузичкиным, сейчас проживающем в Таллине. - Антон был человеком рациональным, приметы он не верил. А вот я словно что-то...
Ольга Бузова упала в обморок во время выступления на концерте20Фото

Ольга Бузова упала в обморок во время выступления на концерте

Телеведущая Бузова упала в обморок, видео с инцидентом доступно в Интернете
Президент Международной контртеррористической ассоциации прокомментировал крушение Ту-1544Фото

Президент Международной контртеррористической ассоциации прокомментировал крушение Ту-154
Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть

Скандальная переписка Бузовой также утекла в СМИ и соцсети
Крушение Ту-154: Солист ансамбля Александрова чудом не оказался на злополучном самолёте4Фото

Крушение Ту-154: Солист ансамбля Александрова чудом не оказался на злополучном самолёте

Самолёт Минобороны Ту-154 разбился в Чёрном море

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

Жена погибшего в крушении Ту-154 артиста рассказала о его последних словах7Фото

Жена погибшего в крушении Ту-154 артиста рассказала о его последних словах

Сегодня 19:29 Репортёр Metro поговорил с Валентиной Литвяковой

Самое популярное

Бывший военный лётчик рассказал об особенностях самолёта Ту-1544Фото
Жена погибшего в крушении Ту-154 артиста рассказала о его последних словах7Фото

Галереи и видео

Бывший военный лётчик рассказал об особенностях самолёта Ту-1544Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама