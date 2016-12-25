Сотрудники канала "Звезда" везли подарки сирийским детям

Работники телеканала "Звезда", которые летели на борту потерпевшего крушение над Чёрным морем самолёта Ту-154, везли с собой подарки сирийским детям. Об этом Metro рассказала их коллега Виолетта Вольская.

– Паша (Павел Обухов — прим. ред.) вообще первый всегда и везде. Для него преград не было. Он и на Крайнем Севере бывал. И всегда с таким энтузиазмом ехал! Такие живые репортажи. Он наслаждался своей работой. Накануне встретились с ним в коридоре. Они всей командой за подарками шли. Хотели наверняка порадовать сирийских детей, — рассказала сотрудница телеканала "Звезда".

Месяц назад Павел Обухов был в командировке в Бурятии, на его странице в Facebook – видео, на котором счастливый Павел поёт песню Умки, стоя на заледеневшей поверхности Байкала, похожей на облака, и широко улыбаясь.