25 декабря недалеко от города Сочи над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Министерства обороны РФ. На борту по последним данным находились 93 человека, среди которых артисты ансамбля Александрова, члены экипажа, военнослужащие, представители СМИ, а также гуманитарных организаций. Самолет вёз артистов с новогодней программой на базу Хмеймим в Сирии.

За всю историю в катастрофы попали как минимум 73 самолёта Ту-154. Крупнейшая трагедия с участием самолёта этой модели случилась 10 июля 1985 года. Тогда под городом Учкудук, Узбекистан, перегруженное авиасудно потерпело крушение по вине экипажа. На борту находились 200 человек. Никто не выжил.

С 2000 года произошло несколько авиакатастроф, в которые попадали самолёты Ту-154.

10 апреля 2010 года в Смоленске разбился президентский авиалайнер. Погибли все 96 человек, находившихся на борту. Среди них был и глава Польши Лех Качиньский вместе со своей супругой, а также ряд известных польских политиков.

15 июля 2009 года самолёт Ту-154 потерпел крушение над провинцией Казвин на севере Ирана из-за повреждения в двигателе. Все 168 человек на борту погибли.

22 августа 2006 года недалеко от Донецка после столкновения с сильной грозой начал терять высоту и разбился авиалайнер, летевший в Санкт-Петербург. Ни один из 170 человек на борту не пережил катастрофу.

12 февраля 2002 вблизи иранского города Хорремабада в гору Кухе-Сефид врезался самолёт, на борту которого было 119 человек. Авиакатастрофа произошла после осложнения погодных условий, из-за чего экипаж принял решение об отклонении от изначального маршрута. Никто не выжил.

4 июля 2001 года под Иркутском разбился авиалайнер, который при посадке внезапно свалился в плоский штопор и рухнул. Причиной авиакатастрофы назвали ошибочные действия экипажа. Все 145 человек на борту погибли.