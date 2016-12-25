Советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон едва не оказался на борту самолёта Ту-154, который потерпел крушение близ Сочи. В результате авиакатастрофы, по официальным данным, погибло 93 человека. Среди разбившихся был и главный военный дирижёр России Валерий Халилов, которого Иосиф Кобзон знал лично.

– Я мог быть на том самолёте, меня приглашал Валерий Халилов, – рассказал Кобзон Metro. – 14 декабря у меня был с ним концерт в Колонном зале. Затем, 17 декабря, у нас был ещё один с ним концерт, в Перми. Я сказал ему, что у меня запланировано лечение, поэтому я не смогу лететь.

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Иосиф Давыдович назвал авиакатастрофу Ту-154 трагедией, при этом, по словам певца, страна потеряла одного из лучших отечественных дирижёров.

– Вооружённые силы потеряли своего главного дирижёра, – говорит Кобзон. – Лично я потерял друга и коллегу. Мы с ним записали и отрепетировали около сотни песен. Он готовился принять участие в моём юбилейном концерте на следующий год. Нарушены все планы... Но это ерунда, главное – мы потеряли талантливого организатора, талантливого музыканта, талантливого дирижёра всех парадов на Красной площади! Он только что приступил к работе с краснознамённым ансамблем, и вот пришла беда. Мне его очень жаль.

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Рассказывая о Валерии Михайловиче, Кобзон с улыбкой вспоминает о необычном хобби, которое было у главного военного дирижёра России:

– Он собирал оловянных солдатиков-музыкантов. Я везде рыскал, везде, где встречал солдатиков, хватал их, чтобы порадовать маэстро. Он был настоящим музыкантом, народным артистом, добрым человеком. Не успокоюсь, пока не узнаю, как так это могло случиться, потому что я верю военным самолётам, много на них летал. В частности, 17 декабря летал с этим же коллективом из Перми в Москву...

По мнению Иосифа Кобзона, восстановить коллектив – не проблема. А вот найти нового Валерия Халилова будет очень непросто:

– У нас нет вторых Халиловых. Это считанные люди, которые умеют работать с армейским коллектвом и армейским репертуаром. Где теперь вырастить ещё одного такого?