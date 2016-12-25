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"Она всегда была в рабочем настроении". Соседи и знакомые вспоминают Елизавету Глинку

  • Руслана Карпова

Глинка погибла при крушении самолёта Ту-154 25 декабря

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В крушении самолёта Ту-154 в акватории Чёрного моря погибла Елизавета Глинка, больше известная под псевдонимом Доктор Лиза. Глинка являлась врачом-реаниматологом и специалистом паллиативной медицины. По её инициативе был открыт фонд "Справедливая помощь" для оказания помощи бездомным, безнадёжным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. 

Репортёр Metro в день трагедии сходил к офису и дому, где жила Глинка и записал монологи людей, не оставшихся в стороне от трагедии.

Василий, приехал из Башкирии на концерт

– Сегодня уезжаю. а тут такое (плачет) я никак не ожидал! Я слежу за её судьбой много лет. Это очень тяжело Это чёрный день.

Руслана Карпова

Фото:

Игорь Брумель, депутат, живёт по соседству с офисом 

Мы всё время виделись, я живу здесь, мы друзья были. Во вторник она говорила, что будет здесь в понедельник, обещала помочь больному раком по моей просьбе. Я никак не думал что она а этом самолёте улетела. Знал её больше 10 лет. Перед отъездом сходила в салон, в парикмахерской сделала причёску. Она всегда была в рабочем настроении.

Вера Водынски

Наша компания сегодня должна была перевести средства в фонд доктора Лизы. Очень жаль, что здесь не было прессы, когда офис закрыли на аварийный ремонт! Очень жаль, что журналистов много, когда человек умирает.

Марта, маникюрщица из салона напротив офиса

Она ходила сюда 10 лет. Последний раз приходила на маникюр в пятницу. Вернулась из донецка и собиралась в Сирию. Мы с ней так хорошо поговорили! Все эти годы всегда была в хорошем настроении, вежливая добрая, никогда не ругалась. Она не переживала перед поездкой, не боялась, была спокойна. Хотела записаться на новогоднюю укладку после возвращения

Строитель Дмитрий 

Я считаю, что ни в коем случае не нужно прекращать ёе дело, раненым надо помогать.

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