Хакеры Fancy Bears опубликовали новую порцию информации по поводу спортсменов, принимающих допинг. В очередном списке оказались примерно две сотни американцев, сидящих на допинге с разрешения спортивных чиновников. Эти данные были получены в результате взлома переписки сотрудника антидопингового агентства США (USADA) Мэтью Федорука, сообщает РБК.

По данным киберпреступников, чаще всего подобная практика применялась в лыжных гонках, велоспорте, а также в легкой атлетике, триатлоне и плавании. Некоторые из спортсменов употребляли более чем один препарат.

Также, согласно указанной информации, допинг пользуется популярностью у паралимпийской сборной США. В частности, препаратами увлекаются баскетболистки Абигейл Данкин и Дженнифер Польст, которые завоевали золото на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, баскетболисты Мэтт Лесперанс, Уилл Уоллер.

Напомним, что хакерская группировка Fancy Bears ранее взломала базу Всемирного антидопингового агентства WADA и могла вывести на чистую воды огромное количество различных спортсменов, которые принимали допинг с разрешения организации. Согласно указанным материалам, запрещенные препараты принимали многие чемпионы и призеры Игр.

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