Что делать с наушниками для нового iPhone 7 и почему лучше подождать выхода "восьмёрки"

Как вы все уже, наверное, знаете, у iPhone 7, представленном накануне компанией Apple в Сан-Франциско, не будет разъёма для привычных всем нам наушников. Разработчики решили, что пользователям будет сподручнее пользоваться беспроводными AirPod, которые нужно будет подключать к разъему Lightning или через Bluetooth.

Примечательно, что наушники без шнурка обойдутся любителям "айфонов" в 159$ (около 10 тыс. рублей).

Более того, из-за отсутствия провода, AirDrop будет намного проще потерять. И чтобы жизнь вовсе не казалось малиной, это устройство требует подзарядки - при длительном использовании они разряжаются за несколько часов.

Пользователи соцсетей восприняли решение разработчиков с юмором и начали выкладывать забавные картинки в тему.

"Лучше б они выпустили айфон с функцией "найди мои наушники", - пишет пользователь Twitter @TheRealCoolie.

"Вечная память", - шутит @mor1019chacha, выкладывая фото старых наушников.

"А я только что сэкономил 159 долларов", - отвечает @Callux и прикрепляет фото наушников, обрезанных от провода.

Но самой, наверное, смешной шуткой стал перл @Mitsmann, поделившийся картинкой застрявшего в луже мужчины с подписью "Тот неловкий момент, когда обронил AirPod".