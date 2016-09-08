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 Опубликовано : Сегодня 15:36

Что делать с наушниками для нового iPhone 7 и почему лучше подождать выхода "восьмёрки"

  • Ася Гельман

Пользователи соцсетей уже шутят о нововведении, изобретенном для седьмого айфона

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Как вы все уже, наверное, знаете, у iPhone 7, представленном накануне компанией Apple в Сан-Франциско, не будет разъёма для привычных всем нам наушников. Разработчики решили, что пользователям будет сподручнее пользоваться беспроводными AirPod, которые нужно будет подключать к разъему Lightning или через Bluetooth.

Примечательно, что наушники без шнурка обойдутся любителям "айфонов" в 159$ (около 10 тыс. рублей).

Более того, из-за отсутствия провода, AirDrop будет намного проще потерять. И чтобы жизнь вовсе не казалось малиной, это устройство требует подзарядки - при длительном использовании они разряжаются за несколько часов. 

Пользователи соцсетей восприняли решение разработчиков с юмором и начали выкладывать забавные картинки в тему. 

"Лучше б они выпустили айфон с функцией "найди мои наушники", - пишет пользователь Twitter @TheRealCoolie.

"Вечная память", - шутит @mor1019chacha, выкладывая фото старых наушников. 

"А я только что сэкономил 159 долларов", - отвечает @Callux и прикрепляет фото наушников, обрезанных от провода. 

Но самой, наверное, смешной шуткой стал перл @Mitsmann, поделившийся картинкой застрявшего в луже мужчины с подписью "Тот неловкий момент, когда обронил  AirPod".

Эксперты скептично отнеслись к презентованной новинке и уже советуют любителям "айфонов" потерпеть и дождаться выхода iPhone8, который будет скорее всего выпущен к 10-летнему юбилею "айфонов" в следующем году.

Аналитики ожидают, что дисплей "восьмёрки" будет занимать собой всю переднюю поверхность айфона, а кнопка "Домой" - интегрирована в экран. 

"Думаю, что внешне новый айфон не отличается от предыдущего, потому что разработчики уже готовятся представить нечто более революционное в следующей версии", – заявил  Daily Mail  Джен Доусон из Jackdaw Research.

"У новинки просто больше оперативной памяти и слегка улучшенная камера - в принципе, это все. Разработчики могут куда больше, и, вполне возможно, что это появится в "восьмёрке", – вторит Доусону аналитик Четан Шарма. – В этом году они привнесли небольшие изменения, которые можно расценивать как первый шаг к полному перезапуску". 

Больше про iPhone7 читайте по ссылкам ниже.

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