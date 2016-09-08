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Новый айфон будет водостойким и пыленепроницаемым

Новое поколение айфонов будет представлено в четырёх цветах

Обновлено : Сегодня 01:52
- Опубликовано : Вчера 21:01

Наконец, Тим Кук представил новый айфон 7. Он будет представлен в четырёх цветах: черный, золотой, серебряный и розовое золото. Для описания характеристик нового смартфона Кук пригласил на сцену своего коллегу Фила Шиллера. 

"Это лучший из всех айфонов, которые мы когда-либо создавали", - сказал Шиллер, повторив слова Тима Кука. 

У нового устройства будет алюминиевый корпус. Его поверхность полностью зеркальная. Теперь он будет пыленепроницаемым и водонепроницаемым по стандарту ip 67. Кроме того, новый айфон будет защищён специальной оксидной плёнкой. 

Много внимания при создании нового устройство уделили совершенствованию его камеры. Теперь на тыльной стороне устройства iPhone 7 Plus будет две 12-пиксельные камеры: одна для телефото, другая – широкоугольная. Вспышка станет на 50 процентов ярче. 

Был усовершенствован зум: делать приближение теперь можно без потери качества. Также была усовершенствована кнопка "домой". Теперь у неё ещё больше функций. 

Наушники в новом айфоне будут вставляться в тот же разъём, через который устройство заряжается. Для того, чтобы использовать любые другие наушники, разработчики создали специальный переходник. Но будет и инновационный вариант: беспроводные наушники. Каждый из наушников может работать по пять часов без подзарядки. К ним прилагается удобный кейсик. 

Также в новых устройствах будут стереодинмики.

Цена на новый iPhone 7 начнётся с 649 долларов, iPhone 7 Plus - от 769 долларов. Старт продаж запланирован на 16 сентября. 

В конце презентации для всех собравшихся был подготовлен сюрприз: новую композицию представила певица Sia.

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