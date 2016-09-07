Только 10% любителей гаджетов в России планируют приобрести новый iPhone. Таковы данные соцопроса, проведённого в сети порталом Hi-Tech Mail.Ru. Ещё 17% не прочь заполучить смартфон, но лишь тогда, когда он подешевеет. В прошлом году интерес к новой модели модного гаджета был выше. Каждый третий хотел его купить.

Нисходящая динамика популярности устройств от Apple, по словам руководителя по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.Ru, связана не только с высокими ценами, но и с появлением очень крепких конкурентов.

Чуть больше трети из тех, кто хотел бы приобрести iPhone, согласно данным опроса, готовы потратить более 50 тыс. рублей на новую "игрушку". 2% не прочь выложить и более 90 тыс. А 9% купят iPhone 7 за любые деньги.

До официального старта продаж в России новый айфон будет стоить 100-120 тыс. рублей, предполагает Спиридонов.

– Цены в официальной рознице комментировать рано, по нашим прогнозам это 60 и 70 тыс. рублей за минимальные конфигурации, а снижение цен на предыдущее поколение составит около 10%, – заключает представитель Hi-Tech Mail.Ru. – Apple борется с серым рынком и судится с несколькими крупными игроками в России. В итоге в этом году ввоз продукции сразу после старта продаж в Европе и США может оказаться минимальным за всю историю, не считая iPhone SE, который не показал перспектив в заказах в неофициальных магазинах