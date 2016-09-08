Презентация IPhone 7 состоялась: фото, видео, "изюминки" и цены

В Сан-Франциско состоялась долгожданная презентация IPhone 7. Показали новые гаджеты от Apple президент компании Фил Шиллер и генеральный директор Тим Кук, а помогали им певица Sia и танцовщица Мэдди Зиглер.

Также на презентации показали новинку от Nintendo. Представлял ее лично Сигэру Миямото — именитый геймдизайнер и создатель Super Mario Run. По предварительным данным, на устройствах от Apple проект появится в декабре нынешнего года. Игра будет частично бесплатна.

Презентация IPhone 7: самое важное и интересное

На профильную конференцию Apple, где и показали новые гаджеты, включая Apple Watch 2, были приглашены всего несколько сотен человек - в том числе, представители СМИ. Именно они первыми и узнали про главные «изюминки» обновленных флагманов от Apple.

У нового IPhone 7 будет улучшенная камера с двумя объективами. IPhone 7 будет без разъема для наушников. Подключать их придется к разъему Lightning или через Bluetooth. У IPhone 7 будет 64-битный четырехъядерный процессор, который работает в 120 раз быстрее, чем процессор первого IPhone.

Новый айфон будет водостойким и пыленепроницаемым, представлена линейка новых гаджетов в пяти цветах - один новый (глянцево-черный "оникс").

IPhone 7: цена

На презентации IPhone 7 была озвучена предварительная цена гаджетов - от 649 долларов. См. видео и фото.

IPhone 7 в России:

Продажи новых гаджетов стартуют в странах «первой волны» 16 сентября. В российских магазинах новинки Apple традиционно появляются с небольшой задержкой - ориентировочно 23 сентября 2016. Цены на новый айфон начинаются от 56,9 тысяч рублей.

Видео с презентации Айфон 7: