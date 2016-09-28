Развернувшиеся активные дискуссии вокруг тотального запрета на аборты забеспокоили представителей медицины. Многие врачи опасаются, что в случае одобрения данной инициативы резко возрастёт число подпольных контор, делающих аборты, а это приведёт к росту числа смертей среди потенциальных матерей.

Как рассказал Metro акушер-гинеколог, профессор, д.м.н., врач высшей категории сети медицинских клиник «Семейная» Камиль Бахтияров, воспалительные заболевания и септические осложнения могут стать настоящим бичём, если аборты официально запретят.

Я крайне отрицательно отношусь к официальному запрету абортов.

В нашей стране их в любом случае будут делать, но делать не в медицинских учреждениях, а подпольно. И проводить их, возможно, будут не только врачи. Это приведет к росту числа воспалительных заболеваний и септических осложнений и, может, даже росту материнской смертности.

Бахтияров добавил, что история знает примеры подобных запретов, когда-то в Германии была аналогичная ситуация. В то время у немцев возросло количество удалений матки влагалищным доступом. Аборты делались тайно, в неподходящих условиях, часто без нужных медикаментов, и при возникновении проблем акушерам-гинекологам нужно было как-то спасать пациентку. А сейчас в Германии одна из самых сильных школ по экстирпации матки, то есть её удалению.

И в истории России тоже такое было, когда проводили запретные вмешательства в сталинские времена. Но, к сожалению, источники этой информации ограничены.

-Если выйдет закон о запрете абортов, понятное дело, что его придется соблюдать. Но всегда найдутся люди, которые будут его обходить, – как среди врачей, так и среди пациентов. Работая в скоропомощной больнице, я видел, сколько привозят пациенток с осложнениями после абортов, сделанных или в домашних условиях, или в сомнительных медицинских учреждениях. А среди самых грозных последствий после неправильно выполненных процедур, в первую очередь, гнойно-септические осложнения и кровотечения. То есть это те состояния, которые могут привести к гибели пациента. И про репродуктивную функцию женщине, скорее всего, придется забыть, - добавил эксперт.

Отдельно врач добавил, что, по его мнению, любая цивилизованная семья должна планировать беременность и рожать ребенка в те благоприятные периоды, когда она к этому готова. Чтобы это не было бесконтрольным процессом, чтобы ребенок был желанным, о нём заботились, могли его содержать.

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