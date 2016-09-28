Мать шестерых детей, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова поддержала идею запрета абортов в стране. Об этом она сообщила журналистам, передает ТАСС.

"Мы поддерживаем эту позицию, при этом, конечно, считаем, что этот вопрос требует системного подхода", - цитирует ТАСС госпожу Кузнецову. Омбудсмен также уточнила, что меры государства по профилактике абортов уже доказывают свою эффективность. Так, в России работает порядка 900 консультаций для беременных женщин, оказавшихся в ситуации выбора.

Ранее патриарх Кирилл и верховный муфтий также поддержали запрет абортов в России. Глава РПЦ лично подписался под петицией движений "За жизнь" и "Православные добровольцы", требующей запретить аборты в России.

Позднее пресс-секретарь патриарха заявил журналистам, что речь идет не о запрете, а о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако в тексте обращения на сайте Московского патриархата не упоминается система ОМС, а говорится именно о запрете абортов.

На данный момент под петицией против абортов собрано более 300 тысяч подписей. По достижении миллиона подписей данная петиция будет направлена в Администрацию президента, написал руководитель Общероссийского общественного движения "За жизнь" Сергей Чесноков на своей странице в Facebook. После подписи Патриарха этот документ подпишут миллионы, считает он.

https://vk.com/petitia_za?w=wall-93739533_12237&z=photo-93739533_436848293%2Falbum-93739533_00%2Frev Фото:

https://vk.com/petitia_za?w=wall-93739533_12237&z=photo-93739533_436848293%2Falbum-93739533_00%2Frev Фото:

Общественность уже отреагировала на новость об очередном запрете. Так, супруга известного журналиста Леонида Парфенова, телеведущая Елена Чекалова, написала в своем блоге, что запреты не помогут решить проблему.

"Горе стране, где люди, призванные защищать материнство и детство, берут на себя роль инквизиции. Опять подпольные аборты? Изуродованные женские и детские судьбы?", - пишет Чекалова.