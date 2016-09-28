Патриарх Кирилл подписал петицию за запрет в России абортов, детским обмудсмен Анна Кузнецова поддержала инициативу. Metro поговорило со специалистом, который выступил против.

– Идея запрета абортов в России – это преступная дикость, которая приведёт к ужасающим последствиям: брошенные дети, искалеченные женщины, осужденные врачи, развитие чёрного рынка предоставления этой услуги – всё это в истории России и не только уже было и не один раз, – рассказывает Metro генеральный директор Docland.ru Дмитрий Домарев. – Призыв же к отказу от вспомогательных репродуктивных технологий, помимо ущемления возможностей граждан (предложения за рубежом предостаточно) приведёт к гибели одного из самых прогрессивных направлений российской медицины – экстракорпорального оплодотворения.

Депутат Госдумы считает, что прямо сейчас выводить аборты из ОМС нельзя

В этой области мы действительно достигли немалых успехов, стали заметны на международном рынке, получили хоть и небольшой, но ручеёк медицинских туристов. Въездной медицинский туризм принес российскому бюджету около 10 млрд рублей.

Ранее Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поддержала запрет абортов в РФ.

"Весь цивилизованный мир не первый год выступает против такого явления, как аборты, и мы поддерживаем эту позицию, при этом, конечно, считаем, что этот вопрос требует системного подхода", – приводит слова Кузнецовой "Интерфакс".

Детский омбудсмен поддержала запрет абортов в России, но есть те, кто против

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал петицию за запрет в России абортов.

При этом в РПЦ разъяснили, что патриарх Кирилл, подписав петицию общественности за запрет абортов, выразил свою позицию как гражданин и священник, чтобы "привлечь внимание к масштабам проблемы".

На данный момент под петицией против абортов, текст которой выложен в Интернете, собрано более 300 тысяч подписей. По достижении миллиона подписей данная петиция будет направлена в Администрацию президента, написал руководитель Общероссийского общественного движения "За жизнь" Сергей Чесноков на своей странице в Facebook. После подписи Патриарха этот документ подпишут миллионы, считает он.

Как сообщало ранее Metro, на прошлой неделе стало известно о сборе подписей в столичных и региональных храмах за выведение абортов из ОМС. Депутат госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал Metro, что это – не выход, и внёс свои предложения.

– Такие предложения с выводом ОМС уже звучали ранее, – заявил Нилов Metro. – Даже подобный законопроект вносился. Такую позицию об абортах два года назад патриарх высказывал в Госдуме. Но мы, в ЛДПР, против того, чтобы выводить аборты из ОМС прямо сейчас!

Нилов объяснил, почему в настоящий момент это делать не стоит.

– Мы считаем, что в этом случае будет расширяться рынок криминальных абортов, – говорит депутат. – А кроме того, если государство не будет оплачивать проведение данной процедуры, то какой будет выход у женщины, которая хочет сделать аборт, но у неё, например, нет денег? Ей либо придётся покупать таблетки, либо обращаться к "серым" абортариям, которых, к сожалению, очень много, из-за чего реально в год совершается 4,5 млн абортов. Или такие женщины будут вынашивать ребёнка, а потом его бросят!

Депутат Госдумы считает, что ситуацию с абортами можно разрешить другим путём:

– Мы ещё несколько лет назад предлагали женщине, которая хочет отказаться от ребёнка, не совершать аборт, а после родов отдать малыша в ясли, при этом ей бы компенсировали определённые расходы из госбюджета. Так мы сохранили бы жизнь, и решили бы демографическую проблему. Аборты в частных абортариях проводят с нарушениями, это приводит к бесплодию, к ряду заболеваний, а наш законопроект мог бы изменить ситуацию.