Вопрос о запрете абортов разделил общество. Пока представители православной церкви по главе с патриархом Кириллом и вместе с детским обмудсмен Анной Кузнецовой призывают ввести полный запрет, представители медицины придерживаются иной точки зрения и считают, что подобная мера будет иметь плачевные последствия.

Как отметила Metro акушер-гинеколог ПМГМУ им. Сеченова Елена Аппба, инициативы РПЦ вызывают всё большие опасения. По мнению специалиста, предложения представителей церкви могут негативно сказаться на развитии российского общества.

-Обращение Патриарха Кирилла отбросит общество далеко назад. Около полувека назад ученые начали искать возможные пути преодоления бесплодия у супружеских пар. Именно тогда и были произведены первые попытки оплодотворения яйцеклеток вне организма, которые и положили начало развитию целого направления в акушерстве и гинекологии - экстракорпорального оплодотворения. Длительный путь, проделанный медицинским сообществом, будет нивелирован в случае принятия данного обращения. Полный отказ от выполнения абортов, даже по медицинским показаниями, приведет к рождению нежизнеспособных детей или детей с генетическими мутациями, за этим последует рост числа отказов от таких детей, в связи с этим необходимо будет выделить средства для финансирования их содержания и лечения. Появление на свет детей с врожденными аномалиями – колоссальный эмоционально-психологический груз, который неизбежно будет в случае одобрения данного обращения, - заявил она.

Отметим, что на данный момент под петицией против абортов, текст которой выложен в Интернете, собрано более 300 тысяч подписей. По достижении миллиона подписей данная петиция будет направлена в Администрацию президента.

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